Полиция разогнала пропалестинских демонстрантов из университета в Берлине

В Берлине полиция разогнала пропалестинских демонстрантов, которые заняли внутренний двор Свободного университета немецкой столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Протестующие установили около 20 палаток во дворе университета и образовали вокруг них живую цепь.

Большинство из участников закрыли лица медицинскими масками и повязали головы платками. Также они выкрикивали лозунги вроде "Вива, вива Палестина".

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AP

Берлинская полиция через громкоговорители призвала студентов покинуть кампус.

Также правоохранители выводили некоторых студентов, когда между полицейскими и протестующими вспыхнули столкновения. Против некоторых демонстрантов применили перцовые баллончики.

Администрация учебного заведения заявила, что протестующие отвергли любой диалог, и поэтому они вызвали полицию, чтобы освободить территорию.

"Оккупация неприемлема в кампусе Берлинского университета. Мы открыты для академического диалога – но не таким образом", – заявил глава университета Гюнтер Циглер.

Администрация заявила, что некоторые протестующие пытались войти в комнаты и лекционные аудитории Свободного университета, чтобы занять их.

Мэр Берлина Кай Вегнер приветствовал решение учебного заведения вызвать полицию до того, как ситуация обострилась.

В последние дни студенты проводили акции протеста или разбивали лагеря в Финляндии, Дании, Италии, Испании, Франции и Великобритании, повторяя пропалестинские протесты в американских кампусах.

Накануне в Нидерландах полиция задержала около 140 человек во время разгона пропалестинских демонстрантов, которые разбили лагерь в Амстердамском университете.

Напомним, во Франции пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.

Ранее руководитель столичного региона Иль-де-Франс, где расположен парижский филиал Sciences Po, заявила о приостановлении выплат для университета из бюджета региона, "пока не будут восстановлены спокойствие и безопасность".