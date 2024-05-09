Шольц призвал граждан идти голосовать в ответ на серию нападений на немецких политиков

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал немецких граждан ответить своим участием в европейских выборах на серию нападений на политиков, произошедших в последнее время.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Олаф Шольц в связи с нападениями заявил, что "атаки на нашу демократию касаются всех нас" и этому нужно противодействовать.

"Ответ, который каждый из нас может дать, очень прост – идите голосовать", – призвал канцлер.

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Недавно в Германии установили трех человек, которые вероятно были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.

Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.

Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.

Одна из членов СДПГ подверглась нападению в библиотеке.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и министры внутренних дел 16 федеральных земель заявили, что хотят ужесточить законы для защиты политиков и помощников на выборах от политически мотивированного насилия.