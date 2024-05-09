Шольц призвал граждан идти голосовать в ответ на серию нападений на немецких политиков
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал немецких граждан ответить своим участием в европейских выборах на серию нападений на политиков, произошедших в последнее время.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Олаф Шольц в связи с нападениями заявил, что "атаки на нашу демократию касаются всех нас" и этому нужно противодействовать.
"Ответ, который каждый из нас может дать, очень прост – идите голосовать", – призвал канцлер.
Недавно в Германии установили трех человек, которые вероятно были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.
Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.
Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.
Одна из членов СДПГ подверглась нападению в библиотеке.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и министры внутренних дел 16 федеральных земель заявили, что хотят ужесточить законы для защиты политиков и помощников на выборах от политически мотивированного насилия.