Чехия снова продвигает ограничения передвижений "дипломатов" из России в Шенгенской зоне

Правительство Чехии непублично возобновило призывы запретить российским дипломатам свободно передвигаться по территории Европейского Союза на фоне того, как Прага и Берлин обвинили Россию в систематических кибератаках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

В документе, распространенном среди членов ЕС в середине апреля, Чехия констатирует, что "шпионаж и пропаганда", а также "материально-техническое обеспечение диверсий и террористических актов" являются основными задачами многочисленных российских дипломатов "в Европе.

Прага предлагает не вводить полный запрет на передвижение дипломатов из России, но они могут быть вынуждены предъявлять в аэропортах разрешение на поездку в дополнение к документу, удостоверяющему личность.

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Документ, распространенный Чехией, также отвечает на беспокойство отдельных членов о возможном "возмездии" России в виде ограничений на передвижение европейских дипломатов.

"Свобода передвижения российских шпионов по всей Шенгенской зоне не является дипломатической привилегией", – утверждает Прага, подчеркивая, что ответные действия Москвы будут нарушением международного права.

Кроме того, говорится в документе, риски возможного российского возмездия "явно меньше", чем вред, нанесенный агентами Москвы в Европе.

Чехия предлагает включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.

В 2022 году Европейский Союз решил, что российские дипломаты больше не могут пользоваться положениями об упрощении визового режима, которые предоставляли им привилегированный доступ в ЕС. Однако дипломаты РФ все еще могут получать визы и путешествовать по странам Шенгенской зоны.