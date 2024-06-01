Волонтер из Швейцарии ранен в результате обстрела Волчанска

В результате обстрелов Россией города Волчанск Харьковской области получил ранения волонтер из Швейцарии.

Об этом вечером 31 мая сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет "Европейская правда".

Прокуратура уточнила, что обстрел, в котором был ранен швейцарец, произошел еще 30 мая.

"Мужчина прибыл в Украину с гуманитарной миссией для помощи в эвакуации людей и животных из зон ведения активных боевых действий. Медики оказали ему помощь", – говорится в сообщении.

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В связи с обстрелом было начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Волчанск стал одним из центров боев после российского наступления на север Харьковской области, и, по официальным данным украинской стороны, Вооруженные Силы Украины контролируют 70% города.

Прошлой осенью в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли испанский и канадский волонтеры.

Кроме того, следствие установило, что 28-летнего британского волонтера Кристофера Перри, который помогал развозить гуманитарную помощь на Донбассе, могли убить боевики группы Вагнера.