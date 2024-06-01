Волонтер зі Швейцарії поранений у результаті обстрілу Вовчанська

Унаслідок обстрілів Росією міста Вовчанськ Харківської області зазнав поранень волонтер зі Швейцарії.

Про це ввечері 31 травня повідомила Харківська обласна прокуратура, пише "Європейська правда".

Прокуратура уточнила, що обстріл, у якому був поранений швейцарець, стався ще 30 травня.

"Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій. Медики надали йому допомогу", – йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з обстрілом було розпочате досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Вовчанськ став одним із центрів боїв після російського наступу на північ Харківської області, й, за офіційними даними української сторони, Збройні Сили України контролюють 70% міста.

Минулої осені внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули іспанський та канадський волонтери.

Крім того, слідство встановило, що 28-річного британського волонтера Кристофера Перрі, який допомагав розвозити гуманітарну допомогу на Донбасі, могли вбити бойовики групи Вагнера.