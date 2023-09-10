Двое иностранных волонтеров погибли в Украине в результате обстрелов

В результате обстрелов в Украине погибли испанский и канадский волонтеры.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters, ссылаясь на испанскую и украинскую власти.

О гибели гуманитарной работницы из Испании во время саммита G20 сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, который не указал ее имени.

"К сожалению, я могу подтвердить, что ракета попала в автомобиль, в котором ехала наша гражданка, которая работала в гуманитарной неправительственной организации в Украине. Мы имеем устное подтверждение ее гибели", – заявил Альбарес.

Канадский гуманитарный работник погиб во время обстрела в субботу в городе Часов Яре в Донецкой области на востоке Украины. Как сообщает организация Road2Relief ("Дорога помощи"), речь идет о волонтере Энтони "Тонко" Игната.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Road to Relief (@road2relief_ua)

Отмечают, что в субботу утром четверо членов команды Road2Relief по дороге в Бахмут попали под российский обстрел. В результате атаки немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик и шведский волонтер Йохан Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги.

Как говорится в сообщении организации, четвертой пострадавшей была испанская волонтер и директор Road2Relief Эмма Игуаль, состояние которой неизвестно.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель 22-летнего Сэмюэля Ньюи в боях на востоке Украины, где он воевал на стороне украинских военных.

Последний раз публично о гибели британского гражданина в боях в Украине сообщалось в феврале этого года.