Премьер Эстонии: У нас нет "плана Б" на случай поражения Украины

Эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала западные государства усилить военную поддержку Украины, учитывая то, что в случае победы России ее государство станет следующей мишенью агрессии.

Об этом она сказала в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП. "Если бы каждая страна НАТО сделала это, Украина победила бы", – убеждена она.

Премьера Эстонии спросили, есть ли у страны "план Б" на случай, если Украина проиграет нынешнюю войну, а российское вторжение в конце концов будет успешным.

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"У нас нет „плана Б" на случай победы России, потому что тогда мы перестанем сосредотачиваться на плане А", – ответила Каллас, имея в виду помощь Украине в противостоянии российскому вторжению.

"Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа в Украине – это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже не имея определенной территории, то это будет победой, потому что она будет под зонтиком НАТО", – считает она.

Премьер Эстонии подчеркнула, что Россия осуществляет гибридную войну против Запада и "хочет посеять страх в наших обществах".

Ранее Кая Каллас говорила, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира мешает страх.

Каллас также считает, что российский правитель Владимир Путин стремится использовать угрозу массовой миграции, чтобы разделить и ослабить Европу в ее поддержке Украины.

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