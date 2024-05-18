Премьер Эстонии назвала причину, почему Украину поддерживают недостаточно

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира препятствует страх.

Об этом она сказала в субботу на дискуссии конференции Леннарта Мери о поддержке Украины, ее цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

Каллас во время дискуссии задали вопрос, что мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме.

"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, то ли ядерный страх, то ли страх эскалации, то ли страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", – сказала Каллас.

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"Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее", – добавила премьер-министр.

Каллас также подчеркнула, что следует поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это означает, что мы должны помочь Украине оттеснить Россию к ее границам. Мы должны продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. Конец серых зон – это тот мир, который нужен Европе – это означает, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО", – заявила глава эстонского правительства.

Каллас также считает, что российский правитель Владимир Путин стремится использовать угрозу массовой миграции, чтобы разделить и ослабить Европу в ее поддержке Украины.

Эстония в следующие четыре года продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта.