Премьер Эстонии: Мир на российских условиях не будет означать конца человеческих страданий

Страны Балтии должны доносить до западных стран мысль, что мир на российских условиях не будет означать конца человеческих страданий.

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Каллас отрицает, что Россия побеждает в войне.

"Я думаю, нам нужно поставить победу Украины своей целью, потому что "трудно понять, как выиграть в войне, но ты никогда в ней не выиграешь, если целью войны не является победа". Это сказал историк Тимоти Снайдер, и я полностью с ним согласна", – отметила она.

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Премьер Эстонии признала, что западных союзников нужно все больше и больше убеждать в необходимости поддержки Украины, но, по ее мнению, страны Балтии и Польша должны им объяснить, как на самом деле выглядела жизнь в период советской оккупации.

"Даже и окончание войны не означает прекращения человеческих страданий. Если посмотреть на нашу историю, то после окончания Второй мировой войны в наших странах не было военных действий, но были массовые депортации, репрессировали нашу культуру, наш язык.

Все это происходило в мирное время. Поэтому мы знаем и понимаем, что мир на российских условиях не означает конца человеческих страданий, и мы должны донести это до наших коллег", – отметила Каллас.

Напомним, Кая Каллас считает, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира мешает страх.

Каллас также считает, что российский правитель Владимир Путин стремится использовать угрозу массовой миграции, чтобы разделить и ослабить Европу в ее поддержке Украины.

Эстония в следующие четыре года продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта.