Премьер Эстонии: Путин пытается использовать миграцию как оружие против нас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что российский правитель Владимир Путин стремится использовать угрозу массовой миграции, чтобы разделить и ослабить Европу в ее поддержке Украины.

Об этом она сказала 17 мая на брифинге в Таллинне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам Каллас, противники Европы, в частности Россия, "знают, что миграция – это наше уязвимое место". "Их цель состоит в том, чтобы сделать жизнь в Украине действительно невозможной, чтобы возникло миграционное давление на Европу, и это то, что они делают", – добавила она.

Эстонский премьер отметила, что Россия уже создала миграционное давление из-за вмешательства в гражданскую войну в Сирии и в Африке – из-за деятельности группы Вагнера.

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"Наши противники используют миграцию как оружие. Они выталкивают мигрантов через границу и создают проблемы для европейцев, потому что они используют это как оружие, потому что с точки зрения прав человека вы должны принять этих людей", – пояснила Каллас.

Как отмечает The Guardian, накануне бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес спрогнозировал, что в случае поражения Украины в войне против России до 30 миллионов украинцев попытаются спастись бегством в Европу.

Отдельные страны Евросоюза, в частности Финляндия и Польша, уже отмечали, как Россия и дружественная ей Беларусь используют миграцию против европейских государств. Хельсинки в связи с этим закрыли границу с РФ на неопределенный срок.

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен в марте призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС как оружия.