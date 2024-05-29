Военные США сообщили о ракетной атаке хуситов на судно из Греции

Йеменские боевики-хуситы накануне в Красном море атаковали ракетами сухогруз Laax под флагом Маршалловых островов, который принадлежит и эксплуатируется Грецией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Центрального командования США (CENTCOM).

Экипаж греческого судна сообщил, что в него попали три ракеты, но он продолжил свой рейс.

В целом хуситы выпустили пять ракет.

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Американские, коалиционные или торговые суда не сообщали о раненых.

Кроме того, силы Центрального командования США успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над Красным морем, которые были запущены с территории Йемена, контролируемой хуситами.

Было установлено, что дроны представляли непосредственную угрозу для торговых судов в регионе.

Ранее хуситы попали противокорабельной ракетой в нефтяной танкер, принадлежащий Греции, который шел под панамским флагом у побережья Йемена в Красном море.

Кроме того, 10-11 мая силы коалиции отбили атаку дронов со стороны поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива и Красном море.