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Одну из центральных площадей Парижа полностью закрывают до осени из-за Олимпийских игр

Новости — Суббота, 1 июня 2024, 15:10 — Мария Емец

Площадь Согласия в Париже с 1 июня полностью перекрыли на все лето в связи с финальным этапом подготовки к Олимпийским играм.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С этой субботы Площадь Согласия, одно из известных мест над Сеной в центре Парижа, будет полностью закрыта для транспорта и пешеходов, поскольку начинается финальный этап подготовки к Олимпийским играм.

На этом месте строят инфраструктуру для соревнований по ряду дисциплин, а в дальнейшем здесь будет проходить также церемония открытия Паралимпийских игр.

Перекрытие площади стало неожиданностью для многих горожан. Многие прохожие на месте жалуются, что не видели никаких предупреждений об этом и что в целом передвигаться в центре стало трудно, поскольку "все перегорожено" и трудно понять, какие маршруты доступны для передвижения, а какие нет.

Накануне в пятницу МВД Франции заявило о первом сорванном исламистском теракте перед Олимпийскими играми.

Как известно, в стране серьезно обеспокоены вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

К мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран, а французские силы безопасности проверяют до миллиона человек, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

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Франция ЕвроЖизнь
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