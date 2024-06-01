Одну из центральных площадей Парижа полностью закрывают до осени из-за Олимпийских игр

Площадь Согласия в Париже с 1 июня полностью перекрыли на все лето в связи с финальным этапом подготовки к Олимпийским играм.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С этой субботы Площадь Согласия, одно из известных мест над Сеной в центре Парижа, будет полностью закрыта для транспорта и пешеходов, поскольку начинается финальный этап подготовки к Олимпийским играм.

⚠️ Rappel : la place de la Concorde sera fermée à la circulation automobile, cycliste et piétonne à compter de ce samedi 1er juin, 6h. Une réouverture partielle interviendra le 7 septembre (contre-allée ouest) et à compter du 25 septembre toute la partie ouest sera rouverte. pic.twitter.com/0ZKLd28o8T Реклама: May 30, 2024

На этом месте строят инфраструктуру для соревнований по ряду дисциплин, а в дальнейшем здесь будет проходить также церемония открытия Паралимпийских игр.

Перекрытие площади стало неожиданностью для многих горожан. Многие прохожие на месте жалуются, что не видели никаких предупреждений об этом и что в целом передвигаться в центре стало трудно, поскольку "все перегорожено" и трудно понять, какие маршруты доступны для передвижения, а какие нет.

Накануне в пятницу МВД Франции заявило о первом сорванном исламистском теракте перед Олимпийскими играми.

Как известно, в стране серьезно обеспокоены вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

К мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран, а французские силы безопасности проверяют до миллиона человек, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.