Во Франции заявляют о сорванном исламистском теракте на футбольном матче

Французские спецслужбы сорвали исламистский теракт, который якобы планировали совершить во время футбольного события.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информацию уже частично подтвердили в МВД, пишет "Европейская правда".

Главное управление внутренней безопасности DGSI раскрыло подготовку нападения с исламистскими мотивами во время футбольного мероприятия в Сен-Этьен, в рамках событий Олимпиады 2024 года.

22 мая задержали подозреваемого – 18-летнего юношу, этнического чеченца, он остается под стражей. Он переехал во Францию в 2023 году вместе с семьей и до сих пор не попадал в поле зрения правоохранителей.

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Из того, что якобы уже известно следствию, юноша хотел совершить нападение на болельщиков и полицию. На изъятых у него устройствах нашли сохраненные видео- и фотоматериалы с изображением стадиона.

Задержанный отрицает, что проводил "планирование", хотя и признал свое участие в определенных переписках.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что это первый сорванный теракт, который планировали устроить во время Олимпиады-2024, и уже 50-й с 2017 года.

На прошлой неделе в МВД Франции заявили о сорванном "насильственном инциденте" на пути олимпийского огня в Париж.

Как известно, во Франции серьезно обеспокоены вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

К мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран.

В рамках мер предосторожности французские силы безопасности проверяют до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.