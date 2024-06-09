Макрон распустил парламент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о досрочном прекращении полномочий парламента после провала на евровыборах

Об этом он заявил в телеобращении к народу Франции в воскресенье.

Как сообщала "Европейская правда", на выборах в Европарламент "промакроновский" список потерпел поражение, взяв вдвое меньше чем праворадикальное "Национальное объединение".

Этот результат "не является хорошим для партий, которые защищают Европу", заявил Макрон, добавив, что ультраправые набирают популярность повсеместно на континенте.

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"Я не могу действовать так, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", – добавил он.

"Через несколько минут я подпишу указ о созыве парламентских выборов. Они состоятся 30 июня – первый тур, и 7 июля – второй тур", – добавил президент Франции.

Ранее ЕвроПравда сообщила, что ультраправые требуют роспуска парламента Франции. Впрочем, президент не был обязан этого делать.

В целом на евровыборах лидирует проукраинская ЕНП.