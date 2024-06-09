Ультраправые требуют роспуска парламента Франции после провала партии Макрона на евровыборах

Рекордно высокие результаты ультраправых во Франции на фоне провальных показателей пропрезидентских сил стали основанием для заявлений о необходимости провести новые национальные выборы.

Как сообщает Европейская правда, об этом заявил в воскресенье вечером лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

Экзитполы во Франции прогнозируют, что "Национальное объединение" – праворадикальная партия, которую чаще всего ассоциируют с ее неформальным лидером Марин Ле Пен – станет безусловным лидером с ожидаемым показателем в 31,5%.

Это более чем вдвое превышает показатели списка центристских и либеральных политиков из партий, поддерживающих Макрона. Пропрезидентский список получил второе место, но лишь с 15,2% (на прошлых евровыборах было 22,4%).

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Кроме того, на грани преодоления 5% барьера находится еще один праворадикальный список, "Реконкиста", что дополнительно свидетельствует о росте ультраправых

Издание Le Monde цитирует Жордана Барделлу, который считает, что результаты выборов показали "четкий сигнал Эмманюэлю Макрону и европейским лидерам".

"Беспрецедентный разрыв между президентским большинством и ведущей оппозиционной партией отражает резкое отрицание и неприятие политики, которую проводит Макрон и его правительство. Президент Республики не может оставаться глухим к этому посланию", – продолжил Барделла, "торжественно попросив" главу государства распустить Национальное собрание Франции и организовать новые парламентские выборы.

Стоит заметить, что президент Франции может не выполнять эту просьбу и реалистичность досрочных выборов пока представляется крайне низкой. Однако проблемы партии власти на евровыборах ослабляют Макрона и его правительство, а оппозиция и в дальнейшем сможет повторять заявления о необходимости перевыборов.

Как сообщала ЕвроПравда, проукраинская ЕНП лидирует на евровыборах, ультраправые нарастили влияние.

О том. что произойдет после выборов, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров. Как будут выбирать руководство ЕС и что это означает для Украины"