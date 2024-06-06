Гражданам трех стран ЕС запретили голосовать на евровыборах в Боснии и Герцеговине

Гражданам Словении, Польши и Румынии, проживающим в Боснии и Герцеговине, запретили голосовать на выборах в Европейский парламент в дипломатических представительствах этих стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Трое членов Совета министров БиГ, связанные с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком, заблокировали принятие решения, которое позволило бы словенцам, полякам и румынам проголосовать в дипломатических представительствах этих трех стран в Сараево.

Один из министров, Сташа Кошарац, заявил, что этот шаг является местью за поддержку тремя странами ЕС резолюции ООН о признании жертв геноцида в Сребренице 1995 года.

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"Вы проигнорировали наши взгляды и аргументы. Теперь возьмите на себя ответственность и привыкайте к такому отношению к странам, которые поддержали позорную резолюцию", – заявил он.

В прошлом месяце Польша, Румыния и Словения проголосовали в Генеральной ассамблее ООН за резолюцию об установлении 11 июля Международным днем размышлений и чествования памяти жертв геноцида 1995 года в Сребренице.

Резолюцию приняли несмотря на сопротивление Сербии, которая отказывается называть события в Сребренице геноцидом и утверждает, что документ возлагает ответственность за преступление на весь сербский народ.

Напомним, что в марте лидеры Евросоюза согласились начать переговоры о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины.

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