Зеленський прибув у Німеччину на конференцію з відновлення і переговори з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський у ніч проти вівторка прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України URC2024 і переговорів з федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

За словами глави держави, URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, а також компанії та організації для допомоги Україні.

"В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", – зазначив президент.

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З Шольцом Зеленський буде говорити про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь.

Лідери скоординують позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Також Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президенткою Бундестагу Бербель Бас і відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що очільнику Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму не погодили відрядження на конференцію, після чого він заявив, що йде у відставку.

Речник уряду Німеччини на запитання ЗМІ з цього приводу сказав, що відсутність одного посадовця не має зашкодити заходу.

Раніше Зеленський визначив склад делегації, яка буде представляти державу на третій конференції з відновлення України у Берліні.