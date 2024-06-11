США говорят, что премьер Израиля поддержал план прекращения огня в войне с ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил свою приверженность предложению о прекращении огня в Газе, где его государство ведет военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, глава правительства Израиля сказал ему об этом во время их встречи в Иерусалиме в понедельник.

"Я встретился с премьер-министром Нетаньяху вчера вечером, и он подтвердил свою приверженность этому предложению", – сказал Блинкен журналистам во вторник во время своей восьмой поездки на Ближний Восток с момента начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.

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Блинкен также отметил, что ответ ХАМАС на резолюцию Совета безопасности ООН, которая поддерживает прекращение огня, является "обнадеживающим знаком".

Впрочем, он также подчеркнул, что на самом деле важно окончательное решение по плану со стороны руководства террористической группировки.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл на Ближний Восток в понедельник, надеясь добиться прекращения огня в Газе, что в прошлом месяце предложил президент США Джо Байден.

Ранее Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газы из трёх этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Это произошло на фоне того, как Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.

В то же время Европейский Союз заявил о поддержке объявленного президентом США Джо Байденом плана прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.