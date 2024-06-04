ЕС "полностью" поддерживает план перемирия между Израилем и ХАМАС, озвученный Байденом

Европейский Союз заявил о поддержке объявленного президентом США Джо Байденом плана прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что ЕС "полностью поддерживает всеобъемлющую дорожную карту", представленную Байденом, которая "приведет к длительному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников и увеличению гуманитарной помощи Газе".

Он добавил, что Евросоюз призывает к стабильному прекращению огня, чтобы "обеспечить защиту гражданского населения, безусловное и немедленное освобождение всех заложников", а также "увеличить поток крайне необходимой гуманитарной помощи в Газу ввиду углубления гуманитарного кризиса".

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"ЕС призывает обе стороны принять и выполнить трехэтапное предложение и готов внести свой вклад в возрождение политического процесса для достижения длительного и устойчивого мира на основе решения о двух государствах, а также поддержать скоординированные международные усилия по восстановлению Газы", – подытожил топ-дипломат ЕС.

На прошлой неделе Джо Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газа из трёх этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Это произошло на фоне того, как Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.