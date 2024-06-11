Финляндия усиливает безопасность закрытой границы с Россией

Финляндия увеличивает количество пограничных патрулей, беспилотников и электронных детекторов, а также строит заборы вдоль участков границы с Россией, которая создает миграционное давление на государство.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что финский парламент перед летними каникулами одобрит новое жесткое законодательство по безопасности границы с Россией.

Согласно запланированному законодательству, финские пограничники смогут привлекать тысячи резервистов для патрулирования границы, выявлять телефонные сигналы мигрантов, отправлять мигрантов в центры содержания под стражей и – что является наиболее противоречивым – отправлять их обратно в РФ, не принимая их просьб о предоставлении убежища.

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По словам министра внутренних дел страны Мари Рантанен, Финляндия не может просто так позволить открыть новый маршрут для мигрантов в Европу.

"Но в целом речь идет не о маршруте мигрантов: речь идет о ситуации, в которой власти другой страны помогают или даже давят и подталкивают мигрантов к границе Финляндии", – сказала она.

Недавно пограничная служба Финляндии заявила, что регулярно наблюдает "воздушные объекты" на российской границе, которая сейчас закрыта на неопределенный срок из-за миграционного давления со стороны Москвы.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

Также сообщалось, что финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

С прошлой осени Россия организует на восточной границе Финляндии искателей убежища, то есть превращает людей, которые ищут убежища или лучшей жизни, в "инструмент" для достижения собственных целей.