Президент Финляндии считает, что держать закрытую границу с Россией – правильно

Президент Финляндии Александер Стубб считает правильным решение правительства держать закрытую границу с Россией, ведь оно помогло предотвратить эскалацию.

Об этом Стубб сказал в эфире Yle в субботу, сообщает "Европейская правда".

Стубб отметил, что считает правильным решение о закрытии российской границы. По мнению финского президента, Россия ведет двойную игру.

"Первое – это то, что Россия, Путин, использует людей как инструмент, орудие в войне, что безжалостно, цинично и коренным образом неправильно. Уже задействовано много людей из Ирака, Йемена, Эфиопии и Сирии – примерно 1300-1500 человек. Вторая сторона вопроса – страх России, что мобилизация приведет к тому, что российские мужчины начнут бежать из страны через Финляндию", – сказал Стубб.

Он выразил надежду на то, что правительству удастся утвердить в парламенте новый закон о пограничной процедуре. На вопрос о том, что закон противоречит международным конвенциям и правам человека, финский президент напомнил, что речь идет не об обычных беженцах.

"Цель закона состоит в том, чтобы его не пришлось применять. Ситуация (на границе) остается достаточно спокойной, то есть мы на правильном пути", – отметил Стубб.

"С точки зрения международного права, я много думал о том, станет ли это (принятие закона о пограничной процедуре) поворотным моментом. Здесь речь не об обычных беженцах и мигрантах, речь идет об использовании людей как инструменте влияния. И здесь международному законодательству нужно идти в ногу со временем", – сказал Стубб.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен, объявляя о продолжении закрытия сухопутной границы, отметила, что на территории России недалеко от границ с Финляндией находятся от сотен до тысяч мигрантов, которые могут использоваться как инструмент давления на Финляндию.

Также сообщалось, что финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

С минувшей осени Россия организует на восточной границе Финляндии искателей убежища, то есть превращает людей, ищущих убежища или лучшей жизни, в "инструмент" для достижения собственных целей.

Финское правительство решило, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией не будут открыты 14 апреля, когда истекает срок текущего закрытия.