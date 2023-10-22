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Версальский дворец "заминировали" в седьмой раз за восемь дней

Воскресенье, 22 октября 2023, 14:00

Во Франции объявили седьмую за восемь дней эвакуацию из Версальского дворца в связи с угрозой взрыва.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Из соображений безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только завершатся проверки. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении замка в Twitter (Х) в субботу.

Накануне из замка также были эвакуированы люди после получения сообщения об угрозе взрыва. По информации Le Figaro, на место выезжали кинологи с собаками, а также эксперты по разминированию.

После двух часов проверок накануне территорию замка открыли в 14.30. В общей сложности, по данным источника в полиции, пришлось эвакуировать почти 10 тысяч посетителей.

После нападения исламистов, стоивших жизнь учителю Доминику Бернару в Аррасе 13 октября, во Франции участились фальшивые сообщения о заминировании

Версальский дворец объявлял эвакуацию в субботу, 14 октября, а затем во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу.

После теракта в Аррасе Франция объявила режим повышенной террористической угрозы.

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что по фактам ложных сообщений о заминировании ведутся 22 расследования. А министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил о задержании 18 человек в рамках расследования фейковых угроз.

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