Версальский дворец "заминировали" в седьмой раз за восемь дней

Во Франции объявили седьмую за восемь дней эвакуацию из Версальского дворца в связи с угрозой взрыва.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Из соображений безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только завершатся проверки. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении замка в Twitter (Х) в субботу.

⚠️🌍 10/22 12:10 p.m. For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and will reopen as soon as the checks have been completed. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/vOqnndUSrK