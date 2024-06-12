Выборы во Франции: Левые объединились, чтобы преодолеть Макрона и ультраправых

Французские левые накануне досрочных выборов во Франции в рекордно короткие сроки договорились о формировании альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

Договоренности о создании альянса под названием "Народный фронт" партии достигли через семь месяцев после распада бывшего левого альянса – Нового народного экологического и социального союза (NUPES).

В понедельник, 10 июня, о коалиции объявили четыре лидера основных левых партий: Марин Тонделье ("зеленые"), Оливье Фор (социалисты), Фабьен Руссель (коммунисты) и Манюэль Бомпар ("Непокоренная Франция").

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Политики заявили, что "Народный фронт" объединит "все силы гуманистической левицы, профсоюзов, ассоциаций и граждан". Но остается открытым вопрос о том, кто возглавит альянс на досрочных выборах, объявленных президентом Макроном. Коалиция "Народного фронта" заявила, что будет выдвигать единых кандидатов уже в первом туре.

"Мы выражаем готовность вместе начать эту борьбу, чтобы предложить альтернативу политике Эмманюэля Макрона и бороться с ультраправыми расистами", – сказал Манюэль Бомпар после достижения соглашения.

Левый альянс NUPES был создан на парламентских выборах 2022 года, но впоследствии распался, поскольку большинство левых партий критиковали доминирование в движении "Непокоренной Франции".

Напомним, ранее две французские ультраправые партии – "Реконкиста" и "Национальное объединение" – прекратили переговоры об объединении на досрочных выборах менее чем через 24 часа из-за разногласий.

Соцопросы свидетельствуют, что ультраправое "Национальное объединение" имеет все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон уже заявил, что не уйдет с поста президента в случае победы ультраправых.

Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".