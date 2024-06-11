Макрон исключает досрочную отставку в случае победы на выборах партии Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключает досрочное сложение своих полномочий президента, если в результате объявления им досрочных выборов к власти придет партия "Национальное объединение".

Как сообщают французские СМИ, об этом он сказал в общении с Figaro Magazine, пишет "Европейская правда".

Макрона спросили, рассматривает ли он отставку в случае триумфальной победы на досрочных выборах правопопулистского "Национального объединения", если победители начнут выдвигать такие требования.

Макрон ответил, что исключает сложение полномочий, каким бы ни был результат выборов.

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"Не "Нацобъединение" пишет конституцию, и это не в духе конституции. С институтами все понятно, и с местом президента, каким бы ни был результат", – сказал Макрон.

Напомним, после поражения пропрезидентских сил на выборах в Европарламент Макрон неожиданно для всех распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы, как того требовали победители, хотя мог не делать этого.

Соцопросы свидетельствуют, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства; между ними уже начинаются переговоры об объединении.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".