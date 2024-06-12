Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объяснила, что ее государство предоставит разрешение Украине поражать цели на российской территории с истребителей F-16, поскольку это соответствует праву Киева на самооборону в захватнической войне.

Об этом глава Минобороны Нидерландов рассказала в интервью "Европейской правде".

По словам Оллонгрен, когда Украина получит F-16, только украинские военные будут решать, как их задействовать.

Реклама:

"Вы ведете войну против агрессора. Это – самооборона по статье 51 Устава ООН. Мы всегда говорили: пока Украина отражает нападение и придерживается международного гуманитарного права, вы можете наносить удары также по военным объектам по ту сторону границы, если это необходимо для самообороны. Ваши военные имеют право на такие решения", – сказала министр.

Она отметила, что если Украине будут запрещать применять западное оружие для ударов по РФ, то это будет означать, что она "воюет буквально с одной связанной рукой".

"Это же действительно опасно, если мы не хотим, чтобы Россия победила, если мы хотим победы Украины. Мы должны дать вам все необходимое для победы в этой войне. И это также означает, что у вас должна быть возможность воевать по ту сторону границы. Ведь именно оттуда на вас нападают", – сказала Оллонгрен.

В интервью Оллонгрен также сообщила, что первые истребители F-16 от ее государства будут переданы Украине уже этим летом – сразу после того, как поставки самолетов начнет Дания.

Министр также объяснила, почему новое "правительство Вилдерса" согласилось сохранить поддержку Украины Нидерландами.

Смотрите полное интервью с Кайсой Оллонгрен на Youtube-канале "ЕвроПравды".