Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен пояснила, що її держава надасть дозвіл Україні вражати цілі на російській території з винищувачів F-16, оскільки це відповідає праву Києва на самооборону в загарбницькій війні.

Про це глава Міноборони Нідерландів розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Оллонгрен, коли Україна отримає F-16, тільки українські військові будуть вирішувати, як їх застосувати.

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"Ви ведете війну проти агресора. Це – самооборона за статтею 51 Статуту ООН. Ми завжди говорили: доки Україна відбиває напад і дотримується міжнародного гуманітарного права, ви можете завдавати ударів також по військових об'єктах по той бік кордону, якщо це необхідно для самооборони. Ваші військові мають право на такі рішення", – сказала міністерка.

Вона зазначила, що якщо Україні заборонятимуть застосовувати західну зброю для ударів по РФ, то це означатиме, що вона "воює буквально з однією зв’язаною рукою".

"Це ж дійсно небезпечно, якщо ми не хочемо, щоб Росія перемогла, якщо ми хочемо перемоги України. Ми повинні дати вам все необхідне для перемоги у цій війні. І це також означає, що у вас має бути змога воювати по той бік кордону. Адже саме звідти на вас нападають", – сказала Оллонгрен.

У інтерв’ю Оллонгрен також повідомила, що перші винищувачі F-16 від її держави будуть передані Україні вже цього літа – відразу після того, як поставки літаків почне Данія.

Міністерка також пояснила, чому новий "уряд Вілдерса" погодився зберегти підтримку України Нідерландами.

Дивіться повне інтерв'ю з Кайсою Оллонгрен на Youtube-каналі "ЄвроПравди".