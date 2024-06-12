В США уверены, что вскоре НАТО согласует преемника Столтенберга

Посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Альянсе приближаются к одобрению кандидатуры преемника генерального секретаря Йенса Столтенберга, который в этом году завершает пребывание в должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на онлайн-брифинге 12 июня.

Американский дипломат выразила "абсолютную уверенность", что страны НАТО смогут договориться о преемнике Йенса Столтенберга до саммита Альянса в Вашингтоне.

"Мы достигли момента, когда все больше видим определенный импульс в этом вопросе, и поэтому я крайне уверена, что мы сможем сделать объявление (о преемнике. – Ред.) до июльского саммита, который состоится уже через несколько недель", – добавила Смит.

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Как известно, генерального секретаря НАТО выбирают консенсусом стран-членов.

Подавляющее большинство государств выразило поддержку главе правительства Нидерландов Марку Рютте, но публично против него выступала Венгрия.

На должность генсека НАТО также претендует президент Румынии Клаус Йоханнис. Впрочем, по данным СМИ, большинство стран НАТО считают, что для него пришло время объявить о выходе из соревнования за должность.

Сам Рютте говорил, что настроен оптимистично относительно своих шансов получить должность генсека НАТО.

Читайте подробную статью "ЕП" о "конкурсе" на должность генсека НАТО и его вероятном победителе.