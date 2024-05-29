СМИ: В НАТО считают, что президенту Румынии пора выйти из гонки за пост генсека

Большинство стран НАТО считают, что для президента Румынии Клауса Йоханниса пришло время объявить о выходе из соревнования за пост генсека Североатлантического альянса.

Об этом говорится в материале Politico, пишет "Европейская правда".

Непублично некоторые чиновники и дипломаты ЕС считают, что Йоханнис использует свое заявление о борьбе за пост генсека НАТО для того, чтобы претендовать на высокую должность в ЕС.

Издание напоминает, что с момента объявления своей кандидатуры в марте Йоханнису удалось заручиться поддержкой лишь одной страны – Венгрии.

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Словакия еще не определилась, но 29 стран (все, кроме Венгрии, Словакии и собственно Румынии) продемонстрировали поддержку явного лидера, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, однако ему нужно заручиться поддержкой всех стран Альянса, чтобы стать преемником Йенса Столтенберга.

Офис Йоханниса отверг утверждения о том, что на румынского президента оказывалось давление с целью заставить его покинуть гонку.

"Нет никакого давления по поводу снятия кандидатуры. Это официальный ответ администрации президента", – говорится в электронном письме, которое получило издание.

По словам двух европейских чиновников, Йоханнис договорился с ключевыми союзниками о выходе из гонки за пост в НАТО до начала июня, то есть за месяц до саммита Альянса в Вашингтоне.

Как отмечает издание, отказ от борьбы за пост генсека НАТО до июльского саммита принесет Йоханнису некоторую доброжелательность со стороны западных союзников, которую он мог бы использовать во время дискуссий о других руководящих должностях.

В материале говорится, что в Брюсселе циркулируют различные сценарии для Йоханниса. Маловероятным является вариант его назначения на должность президента Еврокомиссии, если Урсула фон дер Ляйен не получит второй мандат.

Другой вариант, который обсуждается для Йоханниса, заключается в том, что он станет комиссаром ЕС по вопросам обороны. Фон дер Ляйен ранее говорила, что было бы хорошо иметь кого-то из Восточной Европы на этой пока несозданной должности.

Наиболее часто упоминаемой кандидатурой на эту должность является министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, но, учитывая неожиданности, эта должность все еще может достаться Йоханнису, сказали два других чиновника ЕС.

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