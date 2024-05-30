Рютте оптимистично настроен по поводу своего назначения генсеком НАТО

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что настроен оптимистично относительно своих шансов получить должность генсека НАТО.

Об этом Рютте сказал в разговоре с Nieuwsuur, сообщает "Европейская правда".

В то же время глава нидерландского правительства отметил, что окончательного решения о его назначении пока нет.

"Я, безусловно, оптимист, но это (назначение. – Ред.) еще не окончательно", – сказал он.

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Румыния, Словакия и Венгрия еще не дали согласия на то, чтобы Рютте стал новым генсеком НАТО.

Впрочем, Рютте пока не намерен обзванивать сомневающихся коллег: "Я не собираюсь сам звонить людям и говорить: поддержите меня".

На должность генсека НАТО также претендует президент Румынии Клаус Йоханнис. Впрочем, по данным СМИ, большинство стран НАТО считают, что для него пришло время объявить о выходе из соревнования за должность.

С момента объявления своей кандидатуры в марте Йоханнису удалось заручиться поддержкой лишь одной страны – Венгрии.

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