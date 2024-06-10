Поддерживающий Украину мэр Будапешта выиграл выборы с преимуществом в 324 голоса

Оппозиционный к власти Виктор Орбан мэр Будапешта Гергей Корачонь победил на выборах городского головы венгерской столицы в воскресенье с преимуществом всего в 324 голоса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После обработки бюллетеней со всех участков Корачонь набрал 47,53% (371 467 голосов), а его главный оппонент Давид Витези – 47,49% (371 143 голоса). 4,98% проголосовали за Андраша Грундтнера.

Это означает, что Корачон победил на выборах мэра с 324 голосами.

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Кроме действительных голосов было также 24 589 недействительных. Давид Витези еще до оглашения результата голосования заявил, что считает необходимым провести перерасчет именно из-за большого количества недействительных бюллетеней.

Карачонь казался безальтернативным кандидатом на победу еще до утра пятницы. Однако за два дня до выборов кандидат от партии "Фидес" Александра Сенткирали сняла свою кандидатуру и главная борьба развернулась между Корачонем и Витези, поддерживаемым оппозиционной ЛГС.

Витези занимал должность министра транспорта в пятом правительстве Орбана в течение короткого времени с мая по ноябрь 2022 года.

Корочень после того, как Витези объявил о своей кандидатуре в марте, постоянно утверждал, что у "Фидеса" было два кандидата – Сенткирали и Витези. Сенткирали отрицала все новости о планах снять свою кандидатуру до последнего. В конце концов, она призвала своих избирателей проголосовать за Витези.

Напомним, Корачонь приезжал в Киев в начале 2023 года вместе с тремя другими мэрами "Вышеградской четверки".

Он, в частности, посещал места русских военных преступлений в Буче. В начале полномасштабного вторжения РФ Корачонь поднимал флаг Украины над мэрией Будапешта.

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