Правительства Великобритании, Канады и США 13 июня обнародовали совместное заявление, в котором предупредили о намерениях Кремля повлиять на результаты президентских выборов и референдума о европейской интеграции в Молдове.

Как пишет "Европейская правда", текст совместного заявления распространил Государственный департамент США.

Великобритания, Канада и США отметили, что разделяют обеспокоенность молдавского президента Майи Санду по "использованию Кремлем криминальных группировок для финансирования политической деятельности и подрыва демократических институтов Молдовы".

Среди прочего, Москва финансирует распространение дезинформации в Молдове в пользу пророссийских кандидатов в президенты. А в случае их проигрыша Кремль планирует подстрекать протесты и подорвать доверие общественности к способности Кишинева обезопасить себя и поддерживать верховенство права.

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В заявлении также отмечается, что политическое вмешательство России в Молдове продолжается уже много лет – например, сотрудники RT уже несколько лет с согласия российского правительства "оказывают прямую поддержку беглому молдаванину Илану Шору".

"Мы поделились изложенной выше информацией и дополнительными деталями с нашими молдавскими партнерами, чтобы они могли продолжать расследование, препятствовать и срывать планы Кремля", – анонсировали правительства Британии, Канады и США.

Они также выразили готовность и дальше привлекать к ответственности тех, кто участвует в спонсируемых Кремлем схемах тайного финансирования политической деятельности в Молдове.

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября совместно с референдумом о вступлении в Европейский Союз.

Власти Молдовы, как сообщалось, планируют сосредоточиться на противодействии попыткам России манипулировать общественным мнением перед президентскими и парламентскими выборами в стране, поскольку считают маловероятной военную угрозу, пока российская армия воюет в Украине.