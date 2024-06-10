Заключенный в Албании этнический грек прошел в Европарламент в составе партии из Греции

Этнический грек Альфред Белери, который оказался за решеткой в Албании из-за обвинений в якобы подкупе избирателей во время местных выборов, прошел в Европарламент в составе партии из Греции.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Белери, который оказался за решеткой в Албании и при этом стал избранным мэром южного албанского города Химаре, по результатам выборов в Европарламент в воскресенье проходит в законодательный орган ЕС в составе греческой партии "Новая демократия". В нее же входит премьер Греции Кириакос Мицотакис.

С 236 тысячами отданных за него голосов Белери занял четвертое место среди кандидатов от консерваторов и четвертое также среди всех 21 греческих кандидатов на евровыборах.

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Предвыборной кампанией вместо него занимался сын Петрос Белери.

Как известно, Греция требовала от Албании отпустить Белери, считая обвинения против него надуманными, и угрожала Тиране проблемами с евроинтеграцией.

Всего в Греции победителем выборов стала партия Мицотакиса с 28.31% голосов, "Новая демократия" будет иметь семь мандатов. Главная оппозиционная левая партия "Сириза" получила 14.92% голосов, что обеспечивает им четыре места. Социалисты PASOK с 12,79% голосов будут иметь три мандата. Правая "Греческое решение" и коммунисты KKE получили чуть более 9% голосов, что обеспечивает им по два мандата.

Кроме того, проходной трехпроцентный барьер преодолели еще три политсилы. Явка в Греции составила 41,39%.

Напомним, во Франции президент Эмманюэль Макрон объявил досрочные парламентские выборы после разгромной победы правопопулистов.

А в Финляндии, наоборот, правопопулистские "Настоящие финны", которые входят в правительственную коалицию, получили неожиданно плохой результат, а "Левые" впечатляюще нарастили поддержку.

В целом же результат ультраправых на выборах Европарламента оказался ниже прогнозов.

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