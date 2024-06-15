Самолет РФ заблудился в воздушном пространстве Швеции впервые после ее вступления в НАТО

Швеция вечером 14 июня зафиксировала нарушение воздушного пространства российским бомбардировщиком Су-24.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в пресс-релизе Сил обороны Швеции.

По данным шведских Вооруженных сил, российский Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от южной оконечности острова Готланд. Шведская сторона направила самолету предупреждение, но не получила ответа.

После этого для сопровождения Су-24 подняли два шведских истребителя Jas-39 Gripen. По данным шведских вооруженных сил, нарушение было непродолжительным.

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ФОТО: СИЛЫ ОБОРОНЫ ШВЕЦИИ

"Поведение России является неприемлемым и свидетельствует о неуважении к нашей территориальной целостности. Мы следили за всем ходом событий и были на месте, чтобы вмешаться", – заявил командующий Военно-воздушных сил Швеции Йонас Викман.

Последний раз подобные несанкционированные полеты были совершены Россией в 2022 году, когда российские Су-27 и Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции – еще до того, как страна стала членом НАТО.

На этой неделе о нарушении воздушного пространства российскими истребителями говорила также Финляндия – она вместе со Швецией стали членами НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее сообщалось, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Альянса над регионом Балтийского моря, выросло на 20-25% в первом квартале 2024 года.