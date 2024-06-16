Экс-президент Франции Олланд поборется за место в парламенте

Бывший президент Франции Франсуа Олланд поборется за место в парламенте от своей социалистической партии.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Олланд, который был президентом Франции в 2012-2017 годах, снова поборется за депутатский мандат как кандидат соцпартии в департаменте Коррез, что на юго-западе страны. Он уже избирался в Национальную ассамблею от этого департамента дважды, на более давних этапах своей политической карьеры.

"Я принял такое решение, потому что, по моим оценкам, ситуация очень серьезная – более чем когда-либо. Потому что угроза, которую представляют крайне правые, становится все более явной. Крайне правые никогда не были настолько близки к получению власти... Как тут оставаться равнодушным?", – заявил Олланд.

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Социалисты на этих выборах будут идти в парламент в составе альянса левых сил.

Напомним, президент Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".