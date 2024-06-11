Первый опрос общественного мнения, опубликованный после шокирующего решения президента Франции Эмманюэля Макрона о роспуске парламента, показывает, что ультраправое "Национальное объединение" выиграет досрочные выборы, но без абсолютного большинства.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Toluna Harris Interactive для Challenges, M6 и RTL, данные приводит Euractiv.

Антииммиграционная и евроскептическая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", по опросу, получит от 235 до 265 мест в Национальной ассамблее. Сейчас у партии всего 88 мест.

Впрочем, предполагаемое количество мандатов не дотягивает до 289, необходимых для абсолютного большинства.

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Опрос показал, что количество депутатов центристского альянса Макрона может сократиться вдвое – с 250 до 125-155.

Левые партии могут вместе контролировать от 115 до 145 мест.

Решение Макрона о роспуске парламента дает все более популярным ультраправым реальный шанс прийти к власти. Это решение немедленно привело к падению курса евро, а французские акции и государственные облигации обвалились.

"Национальное объединение" получило 31,4% голосов на выборах в Европарламент, тогда как партийная коалиция Макрона "Возрождение" – 14,6%.

Даже если "Национальное объединение" получит большинство во французском парламенте, Макрон останется президентом еще на три года и будет отвечать за оборону и внешнюю политику.

Через день после того, как Макрон объявил досрочные выборы, две ведущие ультраправые силы страны начали переговоры о возможном объединении для формирования следующего правительства.

Подробно о причинах решения Макрона читайте в статье "Европейской правды".



