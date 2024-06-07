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В Литве начинаются масштабные международные учения "Железный волк"

Новости — Пятница, 7 июня 2024, 12:41 — Ирина Кутелева

В пятницу 7 июня в Литве начинаются международные военные учения "Железный волк 2024-1".

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В почти двухнедельных учениях на ряде литовских полигонах примут участие более 3 700 солдат и более 500 единиц военной техники.

В учениях примут участие солдаты из Литвы и семи других стран НАТО – Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.

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Во время учений в стране была развернута боевая группа передовых сил НАТО.

Воинские части, участвующие в учениях, будут использовать танки, боевые машины пехоты, самоходно-артиллерийские орудия и бронетранспортеры.

В связи с учениями 8, 10 и 13 июня ожидается движение колонн военной техники, особенно между городами Казлу-Руда и Йонава.

Учения "Железный волк" – одни из крупнейших тактических учений, ежегодно проводимых в Литве, их целью является поддержка и оценка боеготовности подразделений пехотной бригады "Железный волк" литовской армии.

Напомним, в литовском городе Клайпеда в среду начались крупнейшие военные учения BALTOPS 24 в Балтийском море.

А 3 июня началась серия оборонительных военных операций Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) Nordic Warden, направленная на усиление безопасности критически важной подводной инфраструктуры от Северной Атлантики до Балтийского моря, учения продлятся месяц.

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Литва
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