В Нидерландах расширяют эксперимент с кофейнями, где легально продают каннабис
В Нидерландах с 17 июня начался очередной этап государственного эксперимента с регулируемой продажей каннабиса в кафе, который теперь распространяется на десять муниципалитетов вместо двух.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NL Times.
Кроме муниципалитетов Бреда и Тильбург, где каннабис-кофейни работают с декабря 2023 года, продавать это вещество теперь смогут Гронинген, Занстад, Алмере, Арнем, Неймеген, Ворне-ан-Зе, Херлен и Маастрихт.
Новая фаза эксперимента продлится три месяца и называется "переходной фазой", во время которой оптимизируется "количество, качество и разнообразие" регулируемых продуктов. Также увеличивается объем каннабиса, который кофейни могут хранить.
После завершения этой фазы каннабис-кофейни смогут продавать только регулируемый объем каннабиса, а не так называемое "толерованное" количество (менее 5 граммов).
Нидерланды были первопроходцами в декриминализации употребления марихуаны, начиная с 1970-х годов. В стране сложилась практика, при которой людей не наказывают за потребление и продажу небольшого количества марихуаны, при этом в стране до сих пор запрещено ее выращивание в коммерческих целях.
Кроме того, в последние годы в Нидерландах более консервативное отношение к марихуане. Амстердам закрывает каннабис-кофейни и запретил курение марихуаны на некоторых мощеных улицах, составляющих его исторический центр.
Как известно, с 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса. При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.