В Нидерландах расширяют эксперимент с кофейнями, где легально продают каннабис

В Нидерландах с 17 июня начался очередной этап государственного эксперимента с регулируемой продажей каннабиса в кафе, который теперь распространяется на десять муниципалитетов вместо двух.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NL Times.

Кроме муниципалитетов Бреда и Тильбург, где каннабис-кофейни работают с декабря 2023 года, продавать это вещество теперь смогут Гронинген, Занстад, Алмере, Арнем, Неймеген, Ворне-ан-Зе, Херлен и Маастрихт.

Новая фаза эксперимента продлится три месяца и называется "переходной фазой", во время которой оптимизируется "количество, качество и разнообразие" регулируемых продуктов. Также увеличивается объем каннабиса, который кофейни могут хранить.

Реклама:

После завершения этой фазы каннабис-кофейни смогут продавать только регулируемый объем каннабиса, а не так называемое "толерованное" количество (менее 5 граммов).

Нидерланды были первопроходцами в декриминализации употребления марихуаны, начиная с 1970-х годов. В стране сложилась практика, при которой людей не наказывают за потребление и продажу небольшого количества марихуаны, при этом в стране до сих пор запрещено ее выращивание в коммерческих целях.

Кроме того, в последние годы в Нидерландах более консервативное отношение к марихуане. Амстердам закрывает каннабис-кофейни и запретил курение марихуаны на некоторых мощеных улицах, составляющих его исторический центр.

Как известно, с 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса. При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.