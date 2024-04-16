В Баварии ограничат курение каннабиса, несмотря на легализацию

Власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса, несмотря на то, что в Германии легализовали его рекреационное использование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В Баварии будет запрещено курение каннабиса на публичных фестивалях, в пивных садах и даже на самом популярном в мире пивном фестивале Октоберфест.

Местным властям Баварии также позволят запрещать потребление каннабиса в открытых бассейнах и парках отдыха.

"Наша цель – ограничить потребление каннабиса в общественных местах. Это важно для здравоохранения и особенно для защиты детей и молодежи", – сказала министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах.

С 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса.

Правительство Германии заявляет, что новый закон будет способствовать ответственному употреблению каннабиса, поскольку предусматривает его ограниченную легальную доступность с многочисленными правилами и нормами.

В то же время премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подверг жесткой критике легализацию рекреационного использования каннабиса в Германии и пообещал ограниченное использование нового закона в возглавляемой им федеральной земле.