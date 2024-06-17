Reuters: Британия резко сократила продажу оружия Израилю после войны в Газе

Количество разрешений на экспорт военной техники в Израиль, которые выдает правительство Великобритании, после начала боевых действий в секторе Газа сократилось более чем на 95%, упав до 13-летнего минимума.

Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на статистические данные, передает "Европейская правда".

По подсчетам Reuters, стоимость одобренных Британией разрешений на продажу оружия в Израиль с 7 октября по 31 декабря 2023 года упала до 859 381 фунтов стерлингов – это самый низкий показатель за этот период с 2010 года.

Большинство разрешений, утвержденных Британией после начала войны в Газе, касались товаров, перечисленных для "коммерческого использования", или нелетальных товаров – бронежилетов, шлемов или полноприводных автомобилей.

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При этом за октябрь-декабрь 2022 года британское правительство одобрило продажу оружия Израилю на 20 миллионов фунтов стерлингов, среди них – боеприпасы для стрелкового оружия и компоненты для истребителей.

В отличие от США, Британия не продает оружие Израилю напрямую, а выдает разрешения компаниям на продажу оружия с участием юристов, которые проверяют, соблюдают ли покупатели нормы международного права.

Публично премьер-министр Великобритании Риши Сунак является одним из самых решительных сторонников права Израиля вести войну против ХАМАС в Европе и выступал против призывов прекратить поставки оружия в Израиль.

В отличие от Британии, США и Германия увеличили продажу оружия Израилю после начала войны в Газе.

Немецкое правительство в судебных исках, где от него требуют прекратить поставки оружия Израилю по гуманитарным соображениям, указывает, что это может поставить под угрозу важные проекты вооружения Бундесвера.