Британия будет экспортировать оружие Израилю, несмотря на возможную операцию в Рафахе

В правительстве Великобритании заявили, что будут и в дальнейшем одобрять экспорт вооружений в Израиль даже в случае наземной операции в Рафахе.

Об этом в интервью агентству Reuters рассказал британский вице-премьер-министр Оливер Дауден, сообщает "Европейская правда".

По его словам, полномасштабная израильская операция в Рафахе сама по себе не приведет к приостановке поставок оружия из Британии.

"Оценка, которую мы проводим для контроля за экспортом вооружений, является одной из самых строгих в мире... Ни одно отдельное действие не является красной линией", – сказал Дауден.

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Он добавил, что в британском правительстве уверены, что экспорт вооружения в Израиль будет продолжаться.

"Действия Израиля по Рафаху не является чем-то, что само по себе повлечет изменение позиции правительства Великобритании по экспорту вооружений", – отметил Дауден.

В то же время он подчеркнул, что британское правительство продолжит консультации с Израилем о необходимости свести к минимуму количество жертв среди гражданских.

Ранее британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что если Британия запретит продажу оружия Израилю, это только усилит террористическую группировку ХАМАС в секторе Газа.

Пентагон 8 мая подтвердил, что США поставили на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.