Reuters: Британія різко скоротила продаж зброї до Ізраїлю після війни в Газі

Кількість дозволів на експорт військової техніки до Ізраїлю, які видає уряд Великої Британії, після початку бойових дій у секторі Гази скоротилась на понад 95%, впавши до 13-річного мінімуму.

Про це в понеділок повідомило агентство Reuters із посиланням на статистичні дані, передає "Європейська правда".

За підрахунками Reuters, вартість схвалених Британією дозволів на продаж зброї до Ізраїлю з 7 жовтня по 31 грудня 2023 року року впала до 859 381 фунтів стерлінгів – це найнижчий показник за цей період із 2010 року.

Більшість дозволів, затверджених Британією після початку війни в Газі, стосувалися товарів, перелічених для "комерційного використання", або нелетальних товарів – бронежилетів, шоломів чи повнопривідних автомобілів.

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При цьому за жовтень-грудень 2022 року британський уряд схвалив продаж зброї Ізраїлю на 20 мільйонів фунтів стерлінгів, серед них – боєприпаси для стрілецької зброї та компоненти для винищувачів.

На відміну від США, Британія не продає зброю Ізраїлю напряму, а видає дозволи компаніям на продаж зброї за участю юристів, які перевіряють, чи дотримуються покупці норм міжнародного права.

Публічно прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак є одним із найрішучіших прихильників права Ізраїлю вести війну проти ХАМАС у Європі та виступав проти закликів припинити постачання зброї до Ізраїлю.

На відміну від Британії, США та Німеччина збільшили продаж зброї Ізраїлю після початку війни в Газі. Німецький уряд у судових позовах, де від нього вимагають припинити постачання зброї Ізраїлю з гуманітарних міркувань, вказує, що це може поставити під загрозу важливі проєкти озброєння Бундесверу.