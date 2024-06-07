Германия считает, что запрет поставок оружия Израилю навредит Бундесверу

Немецкое правительство в судебных исках, где от него требуют прекратить поставки оружия Израилю из гуманитарных соображений, указывает, что это может поставить под угрозу важные проекты вооружения Бундесвера.

Об этом говорится в письменном заявлении юридического представителя федерального правительства Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Различные срочные иски, с помощью которых противники войны в секторе Газа хотят добиться немедленного прекращения поставок немецкого вооружения в Израиль, рассматривает Берлинский административный суд.

В предоставленном суду заявлении правительство в Берлине утверждает, что прекращение немецких поставок оружия из-за войны Израиля против террористов ХАМАС в секторе Газа будет противоречить его собственным "соображениям внешней политики и политики безопасности".

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Среди прочего, в таком случае Израиль может остановить продажу Бундесверу системы противовоздушной обороны Arrow 3. Соглашение на сумму около 3,6 миллиарда евро является одним из крупнейших проектов по перевооружению немецкой армии.

Также в заявлении подчеркивается, что с января Германия ни разу не одобрила экспорт вооружений в Израиль. Кроме того, в декабре Берлин отказал в экспорте боеприпасов для израильской армии.

Напомним, в апреле Международный суд ООН отклонил ходатайство Никарагуа о временной мере на время полного рассмотрения дела – о запрете Германии предоставлять Израилю военную и другую помощь.