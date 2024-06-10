Результаты евровыборов в Австрии: ультраправые одержали победу

Согласно окончательным результатам, ультраправая пророссийская Партия свободы стала победителем выборов в Европейский парламент в Австрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает австрийский общественный вещатель ORF.

Правопопулистская Партия свободы набрала 25,4% голосов. Правящая консервативная Народная партия заняла второе место с 24,5% голосов.

Социал-демократическая партия получила 23,2% голосов, тогда как "Зеленые", которые входят в правительственную коалицию, получили около 11,1%, а либеральная партия NEOS – 10,1%.

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Это был первый раз, когда Партия свободы получила наибольшее количество голосов на общенациональных уровне в Австрии. Эти выборы рассматривались как тест перед парламентскими выборами, которые пройдут осенью.

Согласно предварительному прогнозу, ультраправая Партия свободы заняла первое место, но набрала 27%.

В целом результат ультраправых на выборах Европарламента оказался ниже прогнозов.

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