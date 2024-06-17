С министром Австрии судится партия власти из-за поддержки экологической нормы ЕС

Австрийская народная партия хочет возбудить уголовное дело против министра окружающей среды Леонор Гевесслер за злоупотребление служебным положением после того, как она проголосовала за противоречивый природоохранный закон ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Гевесслер, которая в правительстве Австрии представляет партию "Зеленые", проголосовала за противоречивый закон о восстановлении природы, который Совет Европейского Союза принял с небольшим перевесом голосов в понедельник.

После этого ее консервативные партнеры по правительству из Австрийской народной партии выдвинули против нее обвинения в злоупотреблении служебным положением.

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"Народная партия подала уголовную жалобу против министра окружающей среды Гевесслер за злоупотребление служебным положением", – заявил генеральный секретарь партии Кристиан Штокер.

По мнению Австрийской народной партии и канцлера Австрии Карла Нехаммера, министр не имела законных полномочий голосовать за решение в Совете ЕС.

Злоупотребление служебным положением в Австрии предусматривает наказание в виде лишения свободы от шести месяцев до пяти лет, которое может быть увеличено до 10 лет, если нанесенный ущерб превышает 50 тысяч евро. Теперь австрийская прокуратура должна решить, браться ли за это дело, и обратиться в суд с требованием вынести решение.

О жалобе на Гевесслер стало известно за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии, где победу могут одержать ультраправые.