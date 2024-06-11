В Австрии утвердили дату парламентских выборов

Выборы в нижнюю палату парламента Австрии – Национальный совет – состоятся 29 сентября, ровно через пять лет после предыдущего голосования в 2019 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Heute.

О проведении выборов в конце сентября еще в феврале говорил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, теперь конкретную дату согласовала правительственная коалиция, куда входят Австрийская народная партия и "Зеленые".

Ожидается, что проведение выборов 29 сентября на заседании в среду, 12 июня, должно утвердить австрийское правительство – Совет министров. Эту же информацию подтвердил и сам Нехаммер в соцсетях.

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В Австрии двухпалатный парламент: выборы в нижнюю палату – Национальный совет – проходят в один день на общенациональном уровне, тогда как в верхнюю – Федеральный совет – представителей делегируют отдельные земли.

Обнародованные накануне результаты голосования на выборах в Европарламент показали преимущество ультраправой Австрийской партии свободы, которая может впервые вернуться к власти после скандала "Ибицагейт", похоронившего коалицию ультраправых и правых.

Ранее стало известно, что в нынешних парламентских выборах будет участвовать Пивная партия Австрии, основанная в основном как шутка в 2015 году.