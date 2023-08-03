Россия, несмотря на изгнание из Совета Европы, продолжает интересоваться производствами против нее в Европейском суде по правам человека, хотя публично заявляет обратное.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала уполномоченная Минюста по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Сокоренко напомнила, что Россия после ее изгнания из Совета Европы за войну против Украины в марте 2022 года демонстративно заявила, что не будет участвовать в любых разбирательствах в ЕСПЧ, и перестала реагировать на письма от суда и Комитета министров СЕ.

"Но несмотря на постоянные заявления России о том, что она с марта не коммуницирует со Страсбургом, это оказалось неправдой, потому что 1 или 2 апреля 2022 года они прислали свой пакет документов в иске "Россия против Украины" (этот иск Россия уже проиграла. – ЕП). А вот после этого они действительно перестали что-либо направлять в Суд. Однако я уверена, что читать документы Суда они не прекратили. Потому что Суд и дальше направляет им все", – отметила уполномоченная Минюста.

Она рассказала, что у России до сих пор есть доступ к специальному защищенному сайту для обмена документами между ЕСПЧ и каждым государством, а кроме того, есть и другие разумные основания полагать, что Москва следит за всеми производствами.

На ремарку "ЕвроПравды" о том, что это похоже на подглядывание в щель, Сокоренко отметила, что "щель очень большая, у них есть возможность все видеть".

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

Сокоренко также рассказала об ожиданиях Украины от новых слушаний по делу о Крыме в ноябре и какое это будет иметь значение для других дел.

Смотрите полную версию интервью на Youtube "Европейской правды", или читайте текстовую версию: "Россия распадется – не 'если', а 'когда'. И механизм компенсаций за агрессию появится еще до того".