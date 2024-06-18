В Польше началась первая военная подготовка для молодежи, всего зарегистрировались 11 тысяч

В Польше начался первый из трех военных курсов для молодежи, которая хочет получить базовые умения, всего на них записались более 11 тысяч желающих.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказывает Dzennik Gazeta Prawna.

В рамках первой "смены" курсантов программы Минобороны "Вакация с войском" учатся около 3500 парней и девушек в тридцати различных местах по всей территории страны. Курс начался еще на прошлой неделе.

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Всего на лето 2024 года запланировали три курса, на них зарегистрировались более 11 тысяч участников. Девушки среди них составляют около 20%.

"Учитывая то, что программа рассчитана на молодежь в возрасте 18-35 лет, интерес действительно значительный", – отмечает представитель центрального военного рекрутингового центра Рената Мыцьо.

В предыдущие годы после полномасштабного нападения России на Украину в Польше предлагали более поверхностные короткие курсы для всех желающих.

Также в этом году в Минобороны призвали выпускников школ проходить базовую месячную подготовку с оплатой за нее как за работу.