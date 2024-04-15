В Польше выпускникам школ предлагают месяц военной подготовки, и не бесплатно

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о запуске программы месячной военной подготовки для выпускников школ, участников которой будут поощрять финансовым вознаграждением.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Кракове 15 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Как сказал Косиняк-Камыш, Минобороны Польши совместно с Генеральным штабом готовит программу для военной подготовки молодежи "сразу после окончания средней школы", во время летних каникул.

"Я хотел бы пригласить молодых людей после окончания средней школы, перед тем, как они пойдут в университет или на работу, прийти на месячное обучение, чтобы мы могли предложить им навыки, умения", – пояснил он.

Глава польского Минобороны заявил, что участников такого обучения будут готовить к службе в активном резерве, они являются бесплатными, а за время пребывания в казарме участники получают зарплату.

"Я считаю, что лучше пойти на такое обучение, чем работать в кафе или ресторане. Это вознаграждение будет совсем не символическим, а очень приличным, выше минимальной зарплаты. Поэтому я буду очень поощрять молодежь", – отметил Косиняк-Камыш.

Он выразил надежду, что обучение может начаться уже в этом году, но для этого необходимо подготовить инфраструктурную безопасность и построить казармы.

Напомним, весной 2022 года в Польше был принят закон "О защите Родины", который ввел новый вид военной службы – добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто ранее не был в армии. Благодаря ей можно пройти военную подготовку и в будущем остаться в резерве или вступить в профессиональную армию.

Кроме того, Польша планирует довести расходы на оборону до 5% ВВП.