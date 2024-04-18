Копенгаген хочет использовать опыт Нотр-Дама в восстановлении 400-летней достопримечательности
Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен заявила, что связалась со своей парижской коллегой Анн Идальго, чтобы узнать, чему можно научиться на примере реконструкции Собора Парижской Богоматери после пожара на 400-летнем здании биржи Берсен в столице Дании.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
По словам главы города, она связалась с мэром Парижа, чтобы обсудить, как французы справились с реконструкцией Собора Парижской Богоматери после того, как в апреле 2019 года пожар опустошил 800-летнюю достопримечательность. Его восстановление планируют завершить в этом году.
Хесторп Андерсен отметила, что Идальго дала несколько хороших советов относительно того, как "быстро двигаться вперед", и как Париж работал с пожертвованиями и реставрацией, "которую должны сделать быстро".
"Перед нами стоит огромная задача, когда речь идет о восстановлении Берсена вместе с Датской торговой палатой, но мы знаем, что это можно сделать быстро", – сказала она.
Мэр Копенгагена добавила, что ее коллега из Парижа пригласил датскую команду встретиться с теми, кто стоит за восстановлением шпиля Собора Парижской Богоматери.
Считается, что пожар во вторник начался на крыше во время ремонтных работ, но причину еще устанавливают, а полиция еще не получила доступ к сгоревшей части здания для проведения расследования.
В четверг продолжились работы по стабилизации здания, в то же время пожарная служба Копенгагена заявила, что планирует работать на месте пожара как минимум еще один день.
"Стены очень нестабильны", – сказал представитель пожарных Том Оле Симонсен, добавив, что хотя пожарные использовали "миллионы" литров воды, "внутри все еще тлеет и светится".
Чтобы поддержать здание вокруг него установили контейнеры, наполненные бетоном.
Ранее владелец здания, датская торговая палата заявила, что биржу Берсен, где произошел разрушительный пожар, отстроят.
Перед этим сообщалось, что половину 400-летнего здания биржи Берсен удалось спасти, но интерьер сильно поврежден водой.
Напомним, пламя вспыхнуло в историческом здании биржи Берсен в центре Копенгагена примерно в половине восьмого утра вторника. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен его спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.
Обычные люди и спасательные службы вынесли из здания десятки картин, но спасти удалось не все.
Из-за пожара королевская семья решила снизить торжественность мероприятий ко дню рождения королевы Маргрете II, которой 16 апреля исполняется 84 года.