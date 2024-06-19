СМИ: Еврокомиссия начнет процедуру наказания Франции и Италии за чрезмерные долги

Франция и Италия будут среди семи стран, которые столкнутся с процедурой нарушения в Евросоюзе из-за чрезмерного дефицита государственного бюджета в прошлом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источника, Еврокомиссия в среду предупредит о процедуре семь стран, в частности Францию и Италию.

В то же время Испании и трех других стран, чей дефицит бюджета превысил 3% в 2023 году, нет в списке, отмечает агентство.

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Согласно экономическому прогнозу Еврокомиссии, Франция с показателем -5,5%, Италия с показателем -4,4% и Бельгия с показателем -4,4% превысят лимит дефицита в 2024 году, информирует DPA.

Италия и Польша уже заявили, что ожидают предупреждения за нарушение правил ЕС, которые предусматривают меры для стран с долгом, превышающим 60% валового внутреннего продукта, и дефицитом бюджета, превышающим 3%.

После этого Брюссель выдает рекомендации по взятию дефицита под контроль.

В прошлые годы страны-члены ЕС получили отсрочку от фискальных правил Евросоюза, чтобы обеспечить свободу действий в расходах во время пандемии и энергетического кризиса.

Недавно СМИ сообщали, что состав правительства Италии может измениться, в частности из-за ситуации с госдолгом.

Ранее Италия продала пакет акций на сумму около 1,4 млрд евро в нефтяной компании Eni, пытаясь уменьшить свой значительный государственный долг.

Перед этим в правящей коалиции Италии возникли споры из-за одобрения новых ограничений по стимулированию ремонта жилья домовладельцами на фоне стремлений правительства уменьшить дефицит бюджета.